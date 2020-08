L’Inter corteggia Kolarov: c’è il si del giocatore, la palla passa alla Roma (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Inter pensa a Kolarov per rinforzare la catena di sinistra. Il serbo apre alla destinazione in nerazzurro: la Roma non vuole perderlo a zero L’Inter è al lavoro per consegnare ad Antonio Conte una squadra rinforzata rispetto alla passata stagione: Kolarov è l’ultimo nome uscito dalla lista di Marotta e Ausilio. Il difensore serbo è un pallino del tecnico e la dirigenza vuole provare ad accontentarlo. Il calciatore andrà in scadenza di contratto nel 2021 e la Roma vorrebbe guadagnare un gruzzoletto invece di perderlo a zero il prossimo anno. Kolarov avrebbe accettato l’offerta dell’Inter stando alle dichiarazioni de La Gazzetta dello Sport e degli altri esperti di mercato. Ora ... Leggi su zon

