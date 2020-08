Lega e renziani in piazza lo stesso giorno a Colle val d'Elsa. Salvini gode: "Non spingete!". Confronto impietoso | Guarda (Di venerdì 28 agosto 2020) In piazza sia la Lega sia Italia Viva. "Trovate le differenze". Matteo Salvini sfotte, e forse ha ragione. A Colle val d'Elsa, in provincia di Siena, si registra l'ennesima tappa di una campagna elettorale decisiva. Le regionali in Toscana sono alle porte, il 20 e 21 settembre un successo del centrodestra potrebbe decretare, psicologicamente e politicamente, la fine del centrosinistra giallorosso e la crisi di governo a Roma. Il Confronto è impietoso: da una parte, con sul palco la candidata governatrice del centrodestra Susanna Ceccardi, migliaia di persone ad ascoltare il comizio leghista. Dall'altra, uno stand dei renziani di Italia Viva desolatamente deserto. E la formula, spesso utilizzata dal leader del Carroccio ... Leggi su liberoquotidiano

