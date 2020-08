Il mesto congedo di Abe: «Potevo fare di più e meglio» (Di venerdì 28 agosto 2020) «Potevo fare di più e farlo meglio, ma questo è un momento decisivo per prendere questa decisione». Suona con rammarico la risposta del primo ministro giapponese Shinzo Abe a una delle domande poste dai giornalisti durante la conferenza stampa, organizzata ieri per annunciare le sue dimissioni per motivi di salute. La notizia, dopo giorni di pettegolezzi, ha sconvolto persino i colleghi del Partito liberal democratico che, fino a qualche giorno prima, avevano rassicurato sulle condizioni fisiche del premier affetto da … Continua L'articolo Il mesto congedo di Abe: «Potevo fare di più e meglio» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

