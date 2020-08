Il marito puzza troppo: la moglie scoppia e chiede il divorzio, ma… (Di venerdì 28 agosto 2020) Una motivazione, forse ritenuta da qualcuno bizzarra, ha spinto una donna ha chiedere il divorzio dal marito: lui puzza troppo. Secondo quanto raccontato dalla malcapitata protagonista della vicenda, pare sia diventata insopportabile la convivenza con l’uomo. La moglie, un’indiana di 20 anni, ha chiesto una separazione legale dalla persona che aveva sposato perché ha scoperto un lato della sua personalità che forse fino a quel momento non conosceva. Soni Devi, una donna del distretto Vaishali di Bihar, ha presentato una domanda di divorzio da suo marito, sostenendo che la puzza emanata dall’uomo, era diventata insopportabile. Lo sposo pare abbia un cattivo rapporto con l’igiene e questo potrebbe ... Leggi su velvetgossip

