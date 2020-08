Gp Belgio, Hamilton: “Red Bull più veloci di noi, dobbiamo lavorare” (Di venerdì 28 agosto 2020) Lewis Hamilton smorza gli entusiasmi Mercedes dopo le prove libere del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa. Il campione mondiale in carica teme infatti gli avversari di questo weekend: “dobbiamo capire se noi abbiamo fatto un passo indietro o se i nostri avversari hanno fatto un passo avanti – spiega – Al momento le Red Bull sono più veloci di noi e dobbiamo lavorare anche se comunque l’assetto della vettura non era male già oggi. Per fortuna abbiamo girato senza pioggia, così abbiamo potuto capire un po’ di cose.” Hamilton ha anche parlato delle altre scuderie in crescita: “La Racing Point sembra molto veloce, il che per noi potrebbe essere un segnale positivo. Ma anche Ricciardo è più ... Leggi su sportface

