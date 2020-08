Governo, semaforo verde a Rete unica TIM-CDP. Brinda la Borsa (Di venerdì 28 agosto 2020) Altro tassello verso la creazione di una Rete unica a banda ultralarga in Italia, in vista del CdA di Tim del 31 agosto che dovrebbe varare la società FiberCop. Via libera unanime di Governo e maggioranza al progetto di Rete unica, che prevede l’integrazione delle reti di TIM e Open Fiber, la società controllata pariteticamente da Enel e CDP, con una limitazione del controllo di TIM e la governance di un soggetto terzo individuato in Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto è stato illustrato dall’Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo nel corso del vertice con i pesi massimi del Governo e i rappresentanti della maggioranza che si è svolto nella giornata di ieri a Palazzo Chigi. Presenti, oltre al ... Leggi su quifinanza

Se la rete unica c'è, dove sono i numeri dell'operazione? Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, si mostra scettico sull'accordo fra governo, Tim e Cdp. Una cosa è certa: Grillo ha perso. Mediobanc ...

C’è il semaforo verde del governo al percorso per la creazione di una newco per la gestione della rete a banda larga. E’ quanto riportano i principali organi di stampa. Questa mattina nel corso di un ...

