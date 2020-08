Germania, prezzi import in crescita più delle attese (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Crescono ancora i prezzi import in Germania a luglio. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dello 0,3% dopo il +0,6% di giugno. Il dato risulta superiore al consensus (+0,2%). Su base annuale si registra un decremento del 4,6%, rispetto al -5,% indicato il mese precedente. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, i prezzi sono scesi del 2,4% su base annua. Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, non si sono registrate variazioni su mese, mentre si evidenzia un calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Leggi su quifinanza

