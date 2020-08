Formula 1 – Leclerc deluso a Spa: “non mi aspetto miracoli! Triste vedere la Ferrari così in basso” (Di venerdì 28 agosto 2020) Un venerdì disastroso a Spa per la Ferrari: Leclerc e Vettel non sono riusciti a far meglio, rispettivamente del 12° e 15° tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio. Pool“Probabilmente è una sorpresa essere così indietro nella classifica dei tempi, soprattutto nelle Prove Libere 2. Abbiamo provato un sacco di cose. All’inizio ho provato qualcosa di abbastanza aggressivo a livello di deportanza ma non ha funzionato e siamo tornati indietro“, ha dichiarato Leclerc dopo le prove libere. “Al momento non abbiamo un ritmo adeguato. Dobbiamo lavorare sodo per recuperare, ma non mi aspetto miracoli per questo fine settimana. Non è certo una bella sensazione ed è Triste vedere la ... Leggi su sportfair

