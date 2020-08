Focolaio Covid in Rsa a Milano: 22 positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Secondo quanto raccontano i gestori di Coopselios al quotidiano locale, un ospite "ha manifestato sintomi riconducibili a Covid", una volta testato è risultato positivo, da qui è scattato lo ... Leggi su sardegnalive

fanpage : Focolaio #Billionaire, si cercano i clienti del locale, ma molti hanno lasciato nomi falsi - HuffPostItalia : Nuovo focolaio di Covid tra anziani di Rsa: sono 22 i positivi alla Quarenghi di Milano - nicola_pinna : Che è successo davvero in Costa Smeralda? Perché il paradiso sardo si è trasformato in focolaio? Lo spiega una dipe… - infoitinterno : Covid, focolaio in Rsa a Milano: 22 positivi, solo uno presentava sintomi - italiaserait : Casa di riposo a Milano nuovo focolaio Covid: 22 contagi -