Emma: “Sono definitivamente fuori dalla malattia” (Di venerdì 28 agosto 2020) Non ama piangere Emma Marrone. Non lo ha fatto neanche quando ha subìto ben due interventi. Ma come racconta al settimanale “Grazia” che le dedica la copertina l’ultima volta che lo ha fatto è stato per gioia. Quando ha scoperto di “essere definitivamente uscita dalla malattia”. In quell’istante l’artista è “morta e risorta”. “Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria né dopo – prosegue – Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Ho discrezione nel pianto come nel riso”. Emma racconta però di avere paura, il momento peggiore è stato 15 giorni fa: “Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: ‘Ci risiamo’. Ho pensato che dovessi ... Leggi su newscronaca.myblog

IlContiAndrea : #Emma “Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: 'Ci risiamo'. Ho pensato che dovessi ricomin… - IlContiAndrea : La bella notizia (“uscita definitivamente dalla malattia”), il nuovo singolo #Latina che esce stanotte e che segna… - repubblica : Emma Marrone: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' - Gi_uLiiA : @justletmeador3u Emma ho letto ora se vuoi parlare ci sono, lo sai vero? - BocciaSonika : La mia Latina @MarroneEmma @FRANCY_Savini #latina #emma #emmamarrone “sono solo una canzone “ -