Covid, focolaio in Rsa a Milano: 22 positivi, solo uno presentava sintomi (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Coronavirus torna nelle residenze per anziani: alla rsa Quarenghi, periferia Nord Ovest di Milano, sono risultati positivi al tampone 21 ospiti e un operatore sanitario. Lo riporta il... Leggi su ilmessaggero

fanpage : Focolaio #Billionaire, si cercano i clienti del locale, ma molti hanno lasciato nomi falsi - nicola_pinna : Che è successo davvero in Costa Smeralda? Perché il paradiso sardo si è trasformato in focolaio? Lo spiega una dipe… - fattoquotidiano : Il suo Billionaire in Costa Smeralda è diventato il focolaio di Covid più lussuoso del mondo. E l’anziano proprieta… - melania_bel : Raga ma cosa mi sono persa? Sono rientrata in Italia e scopro che c’è stato un focolaio covid al Billionaire. Ma ch… - IsaInghirami : RT @MilaSpicola: @antoniopolito1 Il test ai docenti. Certo. Ma anche agli studenti. Il docente fa il test e risulta negativo, tre giorni d… -