Coronavirus: in Italia 1.462 nuovi casi e 9 morti, oltre 97mila i tamponi | In terapia intensiva 7 pazienti in più (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono 1.462 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia , in lieve aumento rispetto ai 1.411 di giovedì. I tamponi odierni sono stati 97.065. Nove i morti nelle ultime 24 ore per un totale di 35. Leggi su tgcom24.mediaset

Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia difenderà propria decisione davanti al Tar' - - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi in Italia: 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24… - ROMINA70672119 : In #italia ancora tutto a 'tarallucci e vino'...ed ECCO chi non ci pensa due volte e chiude tutto! Coronavirus, nuo… - Iw1prt_Alberto : RT @Emergenza24: [28.08-21:40] #Italia ANDAMENTO MENSILE #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed aggiorna… -