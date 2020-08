Coronavirus, contagi tra i poliziotti in Questura a Napoli: scatta l’allarme (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “poliziotti e cittadini stranieri contagiati presso l’Ufficio Immigrazione. ASL Napoli1 rifiuta di eseguire tamponi”. È quanto dichiara in una nota Roberto Massimo, Segretario Generale di Napoli della U.S.I.P, Sindacato di Polizia della U.I.L. nel Comparto Sicurezza. “Chiediamo l’attuazione della profilassi e tamponi per tutti gli operatori delle forze dell’ordine, – prosegue Roberto Massimo – poiché questo nemico invisibile non fa sconti a nessuno e soprattutto non seleziona le vittime. Come è possibile che si effettuino tamponi a tappeto ogni 4 giorni per i calciatori professionisti che giocano nei campionati italiani, si chiude il Billionaire, si serrano i ristoranti a Porto Cervo ed ... Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - Corriere : Boom di casi in Francia. Superati i 6 mila contagi nelle ultime 24 oreLa mappa dei contagi nel mondo - TeleCapriNews : Coronavirus: aumentano i contagi in Italia, picco di casi in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Veneto: Aumentano a… - TeleCapriNews : Coronavirus nel mondo: in Germania 1.571 nuovi casi, totale sale a 239.507. In Francia record con 6.111 contagi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Coronavirus, aumentano i contagi in Europa: i più colpiti Spagna, Gb, Francia, Italia e Germania La Repubblica Coronavirus: a Parigi mascherine anche per strada. Così neanche con il lockdown

Coronavirus: Parigi mette la mascherina e studia i piani per un nuovo lockdown. La notizia confermata dalle agenzie mentre giunge anche l’eco di restrizioni anche in Germania, con stadi vuoti per l’in ...

