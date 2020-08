Bonafoni-Martone: investire in periferie risposta a vandali (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – “Gli atti vandalici avvenuti nelle scorse ore ai danni delle scuole Collodi e Perlasca in XI municipio non ci sorprendono. Quando in un quartiere le Istituzioni smantellano le piazze e i luoghi di ritrovo pubblici come accaduto a piazza Cicetti, quando non mettono risorse per organizzare eventi di nessun tipo ne’ per animare i territori, e non danno nessun’altra alternativa alla strada, peraltro abbandonandola anche alla sporcizia e alla scarsa manutenzione, i risultati non possono essere che questi.” “Peraltro in quel quadrante di municipio non ci sono ne’ un pub ne’ una birreria, dunque la sere d’estate l’unica alternativa resta la somministrazione e il consumo di alcolici e superalcolici sul marciapiede. E neppure le tanto invocate telecamere sono d’aiuto, acquistate con un bando pubblico e mai ... Leggi su romadailynews

