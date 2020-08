Armine, chi è la modella attaccata per la sua bellezza “anticonvenzionale” (Di venerdì 28 agosto 2020) Armine Harutyunyan negli ultimi tempi è sulla bocca di tutti: la modella 23enne di origine armene è stata vittima di body shaming. Armine è stata inclusa tra le 100 modelle più sexy del mondo dopo aver sfilato per Gucci sulle passerelle più importanti del settore. L’affermata modella è però stata ricoperta di insulti e critiche … L'articolo Armine, chi è la modella attaccata per la sua bellezza “anticonvenzionale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Monna_Lisa_Bean : In conclusione DEMOCRAZIA È POTER ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE IN TOTALE LIBERTÀ, SENZA AGGREDIRE O INSULTARE Che… - WeWorldOnlus : Razzismo e body shaming possono essere contrastati con azioni che mirano a creare cambiamenti culturali. Per questo… - PartenoSicula79 : Volevo dire a chi ha criticato la scelta della modella Armine da parte di Gucci, che lei resta pur sempre una model… - PierluigiCoraz1 : Chi è Armine Harutyunyan, la modella di Gucci vittima di insulti per la sua bellezza anticonvenzionale - enrico_messeri : Armine Harutyunyan, modella di Gucci insultatata pesantemente per via della sua bellezza non convenzionale. Mi spie… -