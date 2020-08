Amici, la coppia dello “scandalo” si è detta addio: fan senza parole (Di venerdì 28 agosto 2020) La scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi è stata segnata da una bollente storia d’amore che ha lasciato i fan del programma spiazzati, oggi la coppia dello scandalo si è detta addio. Foto: Instagram @AmiciufficialeGli scandali ad Amici di Maria De Filippi non mancano mai, dopo il triangolo d’amore scoperto dalla conduttrice tra Emma Marrone, Belen e Stefano De Martino è stata la volta di un nuovo scandalo d’amore. La scorsa edizione del noto talent infatti è stata segnata dalla storia d’amore tra due ballerini che ha coinvolto anche un terzo elemento, un volto molto noto di Ballando con le Stelle. Amici Di Maria De Filippi, l’addio ... Leggi su chenews

