Wta Cincinnati 2020, Osaka fa dietrofront: venerdì giocherà la sua semifinale (Di giovedì 27 agosto 2020) Naomi Osaka si era tirata fuori dal WTA Cincinnari 2020, rinunciando alla sua semifinale contro Elise Mertens: la numero 10 del mondo si è presentata sui social, indignata per ciò che stava accadendo e manifestando tutto il suo sostegno per il movimento Black Lives Matter. Tuttavia in questi ultimi minuti stiamo assistendo a un dietrofront inaspettato da parte della giapponese dato che, secondo alcune conferme provenienti dal WTA, nella giornata di venerdì dovrebbe comunque giocare il suo match contro la belga. Naomi #Osaka will play her semifinal at @CincyTennis on Friday Confirmations are arriving by @WTA — Luca Fiorino (@LucaFiorino24) August 27, 2020 Leggi su sportface

