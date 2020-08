Walmart è in collaborazione con Microsoft per acquisire TikTok (Di giovedì 27 agosto 2020) Come riporta il canale di notizie CNBC, Il gigante della vendita al dettaglio statunitense Walmart starebbe collaborando con Microsoft per fare un’offerta, attua all’acquisizione dell’app cinese TikTok. La notizia arriva quando tutti i rapporti suggeriscono che Microsoft è vicina alla conclusione dell’accordo con l’app. Walmart vuole acquisire Tik Tok Walmart ha confermato il suo interesse per la società e ha detto che collaborerà con Microsoft attraverso un consorzio. Un portavoce di Walmart afferma in una dichiarazione alla CNBC . “Il modo in cui TikTok ha integrato le capacità di e-commerce e pubblicità in altri mercati ... Leggi su quotidianpost

Walmart e Microsoft partner per l'acquisto di TikTok

