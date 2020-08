Uomini e Donne, Gemma Galgani rivela: “Sono un po’ intimorita, ma qualsiasi cosa accada…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Nelle ultime ore, il profilo social di ‘Uomini e Donne’ ha scatenando una serie di curiosità nei confronti dei fan. Il nome che ha attirato maggiormente l’attenzione è quello di Gemma Galgani. Sembrerebbe che la dama del Trono Over abbia una notizia molto importante da rivelare ai fedeli telespettatori del noto programma televisivo. cosa dovrà mai dichiarare al pubblico di così importante? Il post della redazione di ‘Uomini e Donne’ non lascia trapelare altro, se non che si tratti di una notizia che cambierà drasticamente il percorso di Gemma; intrapreso ormai da anni negli studi di Canale 5. Non manca molto al ritorno della nota trasmissione pomeridiana condotta da Maria ... Leggi su velvetgossip

