TikTok Usa, l'affare sarebbe quasi fatto ma l'acquirente ancora non si sa

Per una cifra che si aggira fra i 20 e i 30 miliardi di dollari, fra gli interessati Oracle, Microsoft e... Walmart

Il dipartimento di giustizia americano ha aperto un'inchiesta sul caso di Jacob Blake, l'afroamericano gravemente ferito da un agente di polizia che gli ha sparato alla schiena a Kenosha, nel Wisconsi ...

TikTok, "vendita vicina, prezzo tra 20 e 30 miliardi di dollari"

TikTok potrebbe vendere a breve le operazioni negli Usa a una cifra compresa tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Lo riporta la Cnbc, citando fonti al corrente della questione.

