Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack annunciato per Nintendo Switch (Di giovedì 27 agosto 2020) Il celebre sviluppatore ed editore di videogiochi e prodotti d’intrattenimento interattivo, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, ha annunciato Taiko NO Tatsujin™: Rhythmic Adventure Pack, un pacchetto di due giochi per Nintendo Switch, che sarà disponibile in Europa per l’inverno del 2020. Attualmente in fase di sviluppo presso lo studio DOKIDOKI GROOVEWORKS Inc., con sede a Tokyo, in Giappone, Taiko NO Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack porta ufficialmente ai giocatori europei due titoli della serie Taiko no Tatsujin inediti nel mercato occidentale (Taiko no Tatsujin ... Leggi su gamerbrain

