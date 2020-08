Salvini e il governo che non c'è (Di giovedì 27 agosto 2020) Se ci fosse un leader di governo solido alzerebbe le spalle e riderebbe davanti alle inconsistenti motivazioni addotte da Salvini per la mozione di sfiducia alla ministra Azzolina. Il mondo della scuola già ride. Populismo allo stato puro, quando la scuola, la riapertura della scuola è una cosa seria e a questo hanno lavorato da settimane (e lavorano ancora), mentre il Capitano gozzovigliava (con qualcuno che digiunava per lui) per le spiagge e si permetteva la diseducativa mostra di sé senza mascherina (basterebbe ricordare che ci sono stati più di 35mila morti per avere più ritegno), presidi, docenti, personale Ata, sindacati e per quel che gli compete, Arcuri, Azzolina, il Cts, enti locali. Ma il problema non è Salvini, uso a semplificare (vogliamo ... Leggi su huffingtonpost

sentonyiwobi : Mi rammarico del fatto che il Sen. #Faraone denunci un suo collega, Matteo #Salvini, perché il #Governo non sa gest… - LegaSalvini : #SALVINI: 'FARAONE MI DENUNCIA? DENUNCEREMO NOI GOVERNO PER FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA' - matteosalvinimi : #Salvini: Ero al governo, avevo promesso agli italiani di arrestare gli scafisti, controllare i porti e fermare gli… - gsucchielli : È bastato un anno di governo per sgretolare tutte le illusioni che i progressisti italiani si erano fatti durante i… - Giancar70336148 : RT @ValterRimini: Le menzogne della Meloni, la stessa che insieme a Salvini diceva che il Mes era stato attivato 7649036454 volte. Come ci… -