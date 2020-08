Rummenigge, no a Messi: “Non possiamo permettercelo” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ addio ormai scontato di Lionel Messi al Barcellona ha ingolosito la maggior parte delle big del calcio europeo, pronte ad accaparasi le prestazioni del miglior giocatore del mondo. Tra queste, però, non figurano i neo campioni D’Europa del Bayern Monaco, come ha confermato il CEO dei bavaresi, Karl- Heinze Rummenigge, in una intervista al quotidiano Tuttosport: “Non possiamo pagare un giocatore di quella dimensione. Non fa parte della nostra politica e della nostra filosofia. Sentire Messi che può lasciare il Barcellona mi mette un po’ di tristezza. Ha scritto la storia del club e secondo me dovrebbe chiudere la carriera in blaugrana. Poi ci sono aspetti privati e interni che io non conosco e per questo non mi intrometto”. L’ ultima volta che ... Leggi su sport.periodicodaily

