Ora è anche ufficiale: Monza, arriva Di Gregorio in porta (Di giovedì 27 agosto 2020) Ve lo avevamo raccontato con largo anticipo, il Monza adesso ha ufficializzato l’arrivo di Michele Di Gregorio in porta. Il classe ’97 arriva dall’Inter dopo l’anno al Pordenone. Questa la nota del club brianzolo: “Il settimo nuovo arrivo dell’estate biancorossa è un innesto importante per la porta: dall’Inter arriva a titolo temporaneo annuale con opzione e contropzione Michele Di Gregorio!” Foto: sito ufficiale Monza L'articolo Ora è anche ufficiale: Monza, arriva Di Gregorio in porta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ritorno alla mondanità dopo la Costa Smeralda. E ora anche i vip si scoprono degli "appestati" ilGiornale.it Sanità, Pasa (Cgil): "Il 27 agosto incontro per l'ospedale di Albenga, ancora nessuna notizia dalla Val Bormida per quello di Cairo"

"Alla luce della scellerata scelta da parte della Regione Liguria di Privatizzare parte della Sanità pubblica Ligure, soprattutto nelle Province di Imperia e Savona - interessando gli Ospedali di Bord ...

Mastella multa Salvini: "Non ha la mascherina. E ora paghi 600 euro"

Che il tour elettorale in Campania di Matteo Salvini potesse concludersi senza problemi in pochi ci credevano. Non è la prima volta che il leader della Lega in visita nella Regione amministrata da Vin ...

