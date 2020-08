Odriozola, la vittoria nel destino: 5 trofei vinti con 10 gare giocate (Di giovedì 27 agosto 2020) La conquista della Champions League 2019-2020 da parte del Bayern Monaco e il Triplete messo a segno dalla squadra tedesca hanno acceso inevitabilmente i riflettori sui grandi protagonisti della cavalcata trionfale bavarese. Dal bomber Lewandowski al portiere Neuer, passando per l’inossidabile Muller e la nuova scoperta Davies, sono tanti i campioni della squadra guidata da Flick ad essere celebrati. Eppure ce n’è uno che, in fatto di vittorie, li batte tutti e che è riuscito a stabilire un record che quasi certamente resterà imbattuto. Stiamo parlando del terzino Alvaro Odriozola. L’esterno destro basco è di proprietà del Real Madrid ma nel mese di gennaio si è trasferito al Bayern Monaco in prestito. Mentre Cristiano Ronaldo (con la Juventus) e Leo Messi (con il Barcellona) inseguivano invano il sogno di ... Leggi su sport.periodicodaily

Odriozola vittoria Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Odriozola vittoria