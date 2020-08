Miriam Leone, addio look acqua e sapone: stupisce tutti con un dettaglio originale (Di giovedì 27 agosto 2020) Miriam Leone, ex Miss Italia, è sicuramente una delle attrici più fascinose e di talento dello spettacolo italiano ma anche una tra le più riservate. Fino a qualche giorno fa, per esempio, il suo nuovo compagno non aveva un volto. Ci ha pensato la rivista Chi a mostrare le prime immagini di Paolo Carullo, imprenditore di grande successo con la passione per la musica. I due sono stati immortalati dai paparazzi di Alfonso Signorini in barca. La coppia ha infatti deciso di trascorrere qualche momento di relax nell’Hotel Tremezzo, a Bellagio, sul lago di Como, ma ha trovato anche i paparazzi ad attenderli. Tra l’altro qualche mese fa, sempre il settimanale Chi aveva lanciato la notizia sulle imminenti nozze, ma l’attrice ed ex Miss Italia 2008 aveva prontamente smentito, confermando però l’esistenza di un ... Leggi su caffeinamagazine

