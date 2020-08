McKennie è arrivato a Torino: domani le visite con la Juventus (Di giovedì 27 agosto 2020) Come riportato dal Twitter ufficiale della Juventus, l’americano Weston McKennie è arrivato a Torino e domani sosterrà le visite mediche con il club bianconero. @WMcKennie è a Torino! Welcome! pic.twitter.com/TCgOjQnjec — JuventusFC (@Juventusfc) August 27, 2020 Foto: Twitter Schalke L'articolo McKennie è arrivato a Torino: domani le visite con la Juventus proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

