Mandiamo a casa Emiliano e poi Conte. La Meloni suona la carica (Di giovedì 27 agosto 2020) Giorgia Meloni suona la carica in Puglia. La leader di Fratelli d'Italia è a Bari con Raffaele Fitto per sostenere la sua candidatura alla guida della Regione Puglia. Ed è nel capoluogo pugliese che la Meloni lancia la carica contro la sinistra: "Da qui partiremo per mandare a casa il governatore Emiliano e poi un altro pugliese, Giuseppe Conte". Leggi su iltempo

matteosalvinimi : Effettivamente una priorità... Vista la moltiplicazione di sbarchi di barchini, barconi e persino velieri sulle cos… - LegaSalvini : Il 20/21 settembre mandiamo a casa la sinistra anche dalla Toscana, FORZA???? Grazie dell’accoglienza Marina di Cecin… - LegaSalvini : A SETTEMBRE MANDIAMO A CASA IL PD IN TANTE REGIONI, FORZA???? - Gianluc68325330 : RT @tempoweb: Mandiamo a casa Emiliano e poi Conte. La Meloni suona la carica #giorgiameloni #raffaelefitto #puglia - filippo898 : RT @tempoweb: Mandiamo a casa Emiliano e poi Conte. La Meloni suona la carica #giorgiameloni #raffaelefitto #puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Mandiamo casa Elezioni: Doria, 'vinciamo e mandiamo Conte a casa' Agenzia ANSA Salvini tuona: "Presenteremo mozione di sfiducia per Azzolina"

Non si placa lo scontro mediatico tra Matteo Salvini e Lucia Azzolina. Da settimane il leader della Lega critica duramente l’operato della ministra dell’Istruzione che non perde occasione di replicare ...

Modena, «Non esiste la scuola a rischio zero contagi. Anche alle elementari bimbi con mascherina»

La dottoressa Franceschini: «I genitori non abbiano paura. Se il figlio ha sintomi deve essere tenuto a casa: atto di responsabilità» MODENA. «La scuola a rischio zero contagi non esiste». La dottores ...

Non si placa lo scontro mediatico tra Matteo Salvini e Lucia Azzolina. Da settimane il leader della Lega critica duramente l’operato della ministra dell’Istruzione che non perde occasione di replicare ...La dottoressa Franceschini: «I genitori non abbiano paura. Se il figlio ha sintomi deve essere tenuto a casa: atto di responsabilità» MODENA. «La scuola a rischio zero contagi non esiste». La dottores ...