Mamma ho perso l' aereo | Macaulay Culkin compie 40 anni e ci fa sentire vecchi

Macaulay Culkin, attore icona degli anni '90 grazie a Mamma ho perso l'aereo, compie 40 anni e fa sentire un po' più vecchi tutti i fan dell'epoca. Macaulay Culkin è stato un fenomeno negli anni '90, grazie al grandissimo successo del film Mamma ho perso l'aereo, un vero e proprio cult del cinema ancora oggi, e ieri ha compiuto 40 anni, notizia difficile da digerire visto che la maggior parte dei fan continuerà a vederlo come il piccolo Kevin McCallister. Ieri, 26 agosto, Macaulay Culkin ha condiviso un tweet proprio per questo suo speciale

