Macaulay Culkin, di Mamma Ho Perso L’Aereo, ha compiuto 40 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Macaulay Culkin ha appena compiuto 40 anni. Sono diverse le generazioni che lo ricordano come Kevin McCallister, il pestifero e scaltro protagonista di Mamma, Ho Perso L’Aereo. Il tempo passa e anche Kevin è cresciuto, anche se per molti resta il bambino in pigiamo che è riuscito a rendere impossibile la vita dei due ladri. Macaulay ha deciso di pubblicare un tweet nel proprio profilo Twitter in cui possiamo leggere: Hey, ragazzi, volete sentirvi vecchi? Ho 40 anni. Non c’è di che. https://twitter.com/IncredibleCulk/status/1298730289737293824 L’attore ha poi aggiunto, in un secondo tweet: È il mio dono: faccio sentire vecchia la gente. Non sono più un bambino, è il mio ... Leggi su optimagazine

