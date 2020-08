Lione-Dijon (venerdì, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 27 agosto 2020) Secondo turno di Ligue 1 che si apre con la sfida tra il Lione di Garcia e il Dijon di Jobard. Per i padroni di casa si tratta del debutto stagionale in campionato dopo le fatiche di champions. Sorprendenti Depay e compagni che sono andati ad eliminare Juventus e Manchester City per poi cedere di schianto ai … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

