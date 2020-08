Lavoro, a Mercato San Severino 5 progetti per i percettori del reddito di cittadinanza (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono destinati ai percettori del reddito di cittadinanza i cinque progetti di Utilità Collettiva (PUC) che, così come previsto dai Patti per il Lavoro e l’inclusione sociale, saranno avviati dal Comune di Mercato San Severino, Il primo in provincia di Salerno, nel prossimo mese di settembre. La Giunta ha dato il via libera ai primi tre che, per un monte ore settimanale che va da 8 a 16 ore complessive, riguardano il supporto all’assistenza domiciliare, la custodia e la cura del verde, il supporto ai servizi ed alle attività dei centri di interesse artistico e culturale mentre, nelle prossime sedute verranno approvati altri due progetti riguardanti la vigilanza scolastica e ... Leggi su anteprima24

virginiaraggi : Proseguono i lavori di riqualificazione del mercato Arquata del Tronto, a San Basilio, nella periferia est di Roma.… - CarloCalenda : Gli “industriali” sono persone che danno lavoro e creano benessere. Non accettiamo come finanziatori chi partecipa… - GiovanniToti : La #Liguria è bellissima e piace ai turisti, anche a quelli con lo yacht. Il turismo è un mercato che porta lavoro… - annadelbello1 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori di riqualificazione del mercato Arquata del Tronto, a San Basilio, nella periferia est di Roma. Dopo… - Newsfrank3 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori di riqualificazione del mercato Arquata del Tronto, a San Basilio, nella periferia est di Roma. Dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Mercato Mercato del lavoro fermo al palo. Solo nel 2027 usciremo dalla crisi LA NAZIONE L'obiettivo del PLR: «Manteniamo i posti di lavoro»

BLENIO - Per la tradizionale seduta “extra muros” di fine estate, il Gruppo parlamentare PLR ha visitato quest’anno la Valle di Blenio per una giornata in cui le deputate e i deputati hanno abbinato l ...

Sportitalia - La Juve aspetta Dzeko: coinvolto anche Milik, spunta un altro nome

La questione della punta in casa Juve resta di estrema attualità, ed ovviamente coinvolge anche Arek Milik sul quale ci sarebbe l'interesse del club bianconero. Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà, gi ...

BLENIO - Per la tradizionale seduta “extra muros” di fine estate, il Gruppo parlamentare PLR ha visitato quest’anno la Valle di Blenio per una giornata in cui le deputate e i deputati hanno abbinato l ...La questione della punta in casa Juve resta di estrema attualità, ed ovviamente coinvolge anche Arek Milik sul quale ci sarebbe l'interesse del club bianconero. Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà, gi ...