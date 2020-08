Juventus, Suarez un top player per Pirlo (Di giovedì 27 agosto 2020) L’uruguaiano Suarez scaricato dal Barcellona e dal nuovo allenatore Koeman in queste ore sarebbe rientrato nella lista degli attaccanti seguiti dalla Juventus. Suarez potrebbe arrivare a parametro zero, l’unico ostacolo è la grossa buonuscita chiesta al Barcellona (25 milioni). ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Fra i grandi obiettivi della Juventus in questa finestra di calciomercato c'è sicuramente un nuovo centravanti da affiancare a Ronaldo e Dybala in un tridente da urlo, dando per scontata la partenza d ...

Il Barcellona ha scaricato Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano è stato messo sul mercato e ora sta cercando una nuova squadra. Tra i club a cui è stato propost ...

Fra i grandi obiettivi della Juventus in questa finestra di calciomercato c'è sicuramente un nuovo centravanti da affiancare a Ronaldo e Dybala in un tridente da urlo, dando per scontata la partenza d ...Il Barcellona ha scaricato Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano è stato messo sul mercato e ora sta cercando una nuova squadra. Tra i club a cui è stato propost ...