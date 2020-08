Hudson e Rex su Rai 3: trama episodi 27 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Hudson E REX episodi 27 agosto. La serie tv poliziesca canadese che si ispira al celebre telefilm Il commissario Rex torna su Rai 3 giovedì 27 agosto 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Hudson e Rex episodio 13 Indagine in diretta. Il presidente di un importante network televisivo viene trovato morto a causa di uno shock anafilattico. La moglie è convinta che si tratti di un omicidio e chiama Charlie, ma la prima sospettata è proprio lei, che risulta essere stata sposata altre due volte, rimanendo vedova pochi mesi dopo il matrimonio. Ma Charlie non è convinto della sua colpevolezza e con le sue indagini arriverà ... Leggi su cubemagazine

