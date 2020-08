Guild Wars 2 arriverà su Steam 8 anni dopo il lancio originale (Di giovedì 27 agosto 2020) Guild Wars 2, l'MMO free-to-play dello sviluppatore ArenaNet, arriverà su Steam - insieme alle espansioni Heart of Thorns, Path of Fire e altri contenuti extra - questo novembre, dopo otto anni dall'uscita originale del gioco.È solo una delle numerose iniziative che ArenaNet ha annunciato per celebrare l'ottavo compleanno di Guild Wars 2, con altre tra cui nuove abilità sbloccabili e il 50% di sconto su Path of Fire fino al 4 settembre.La grande rivelazione arriva insieme al nuovo teaser trailer per la terza espansione di Guild Wars 2, End of Dragons, che è attualmente prevista per il lancio il prossimo anno.Leggi altro... Leggi su eurogamer

