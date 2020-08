Festival di Castrocaro 2020: stasera su Rai2 la finale condotta da Stefano De Martino (Di giovedì 27 agosto 2020) stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2020, condotta per il secondo anno consecutivo da Stefano De Martino stasera su Rai2 alle 21:20 andrà in onda la finale del Festival di Castrocaro 2020. La serata, condotta per il secondo anno consecutivo da Stefano De Martino, sarà trasmessa in simulcast su Rai Radio 2. A fare da cornice all'evento, il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Gli 8 concorrenti cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana e che negli anni ha visto ... Leggi su movieplayer

astrvbri : RT @BugattiCristian: Stasera sono su Rai2 ore 21.20, giudice del Festival di Castrocaro, che si rinnova nella formula presentando molte nov… - ptn_vibes : la faccia di chi sa che con 38 e mezzo di febbre farà nottata per montare e pubblicare il video del festival di Cas… - SimonaCroisette : RT @BugattiCristian: Stasera sono su Rai2 ore 21.20, giudice del Festival di Castrocaro, che si rinnova nella formula presentando molte nov… - RecensiamoMusic : Stasera va in onda la 63° edizione del #FestivalDiCastrocaro - xswagway : Spero che la presenza di bugo sia sufficiente per far si che mio fratello acconsenta a vedere il festival di castrocaro senza fare storie -