Emma: “Sono morta e risorta, sono uscita definitivamente dalla malattia” (Di giovedì 27 agosto 2020) “sono morta e risorta”. Emma con la gioia nel cuore ha comunicato ai fan di essere definitivamente guarita dalla terribile malattia che l’ha costretta lo scorso anno ad un intervento delicatissimo e necessario, poi andato molto bene. In una lunga intervista a “Grazia”, l’artista ha raccontato con sincerità quello che è accaduto in quei momenti fino ad arrivare al fatidico giorno: “Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Quest’anno ho avuto paura tante volte. – spiega Emma – Il momento peggiore? Quindici giorni fa, quando ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ‘Ci risiamo‘. Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano

IlContiAndrea : #Emma “Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: 'Ci risiamo'. Ho pensato che dovessi ricomin… - repubblica : Emma Marrone: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' - Corriere : Emma Marrone: «Sono uscita definitivamente dalla malattia» - saluientu : Così di botte senza senso mi sono rivista l’esibizione di Bella senz’anima di Emma Marrone ad Amici dopo il tradime… - infoitcultura : Emma Marrone, l’intervista: “Sono definitivamente fuori dalla malattia” -