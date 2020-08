Ellen Pompeo sugli addii di Sandra Oh e Patrick Dempsey a Grey’s Anatomy: “Per me è stata un’opportunità” (Di giovedì 27 agosto 2020) Ci sono stati addii più pesanti di altri nel corso di 16 stagioni di Grey's Anatomy e certamente quelli di Sandra Oh e Patrick Dempsey - rispettivamente al termine della decima e dell'undicesima stagione - hanno avuto un impatto determinante sulla serie. Lo ammette anche la protagonista Ellen Pompeo, che ha deciso di proseguire con molte altre stagioni di Grey's Anatomy per dimostrare che la serie poteva reggersi fondamentalmente sul suo personaggio, quello della dottoressa eroina Meredith Grey. Guardando all'ultimo lustro della storia del medical drama, costellata da tante uscite di scena soprattutto nelle ultime sei stagioni, la Pompeo ha dichiarato di essersi assunta la responsabilità di provare che Grey's ... Leggi su optimagazine

