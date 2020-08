Elisabetta Gregoraci, con il figlio è amore con la A maiuscola. Le foto (Di giovedì 27 agosto 2020) Il nome di Elisabetta Gregoraci è stato strascinato nell’occhio del ciclone mediatico a causa dell’ex marito. Come ormai è noto a tutti, Flavio Briatore ha contratto la malattia che sta affliggendo il mondo da mesi. Sono più di sessanta le persone che, dopo aver frequentato il Billionaire (di proprietà del celebre imprenditore), sono risultati positivi. La maggioranza di quest’ultimi è costituita dai dipendenti del locale ed alcuni sono ricoverati in gravissime condizioni. Flavio Briatore è riuscito scampare alla sorte che tocca a qualsiasi comune mortale. Niente reparto contagiati per l’ex manager di Formula 1, che è riuscito ad ottenere uno spazio tutto per sé dove affrontare la malattia. Elisabetta Gregoraci ha tranquillizzato i fan ... Leggi su tuttivip

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci gli ultimi momenti insieme: “Io e te” - #Elisabetta #Gregoraci #ultimi - PBerluskony : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, #ElisabettaGregoraci: “Entro nella #Casa come single, ma non escludo di innamorarmi!”. E a proposito della reazio… - GinoVazzana : ??Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci svela le sue condizioni dI salute - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #ElisabettaGregoraci: “Entro nella #Casa come single, ma non escludo di innamorarmi!”. E a proposito de… - infoitcultura : Battiti Live | Elisabetta Gregoraci splende in total white e ammette | “Sono felice” -