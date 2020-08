Dl Semplificazioni, le norme sblocca-appalti estese a tutto il 2021 (Di giovedì 27 agosto 2020) Via libera all’unanimità in commissione al Senato ad un emendamento delle opposizioni - sostenuto dal Governo - per allungare i tempi delle deroghe al Codice degli appalti Leggi su ilsole24ore

entornoint : Semplificazioni, norme sblocca appalti per tutto 2021 - voceditalia : Semplificazioni, norme sblocca appalti per tutto 2021 - CorriereQ : Dl Semplificazioni: norme sblocca appalti per tutto 2021 - divorex82 : RT @ElioLannutti: Dl Semplificazioni, le norme sblocca-appalti estese a tutto il 2021 @sole24ore - marino29b : RT @ElioLannutti: Dl Semplificazioni, le norme sblocca-appalti estese a tutto il 2021 @sole24ore -