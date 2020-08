Covid, l’Istituto superiore di sanità: 490 nuovi focolai, età media cala a 29 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus in Italia, il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute per la settimana dal 17 al 23 agosto. «Continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure: igiene individuale, mascherine e distanziamento fisico». Leggi su ecodibergamo

Agenzia_Ansa : #Covid: Istituto Superiore di Sanità: 'L'indice di contagiosità Rt potrebbe essere sottostimato: attualmente pari a… - luisa_chiari : RT @MIsocialTW: ?? IMPORTANTE DA SAPERE ?? Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, al… - ferdiava : #Morti da #Covid, il caso anche in conferenza stampa con #Zaia. Facciamo chiarezza su quel che abbiamo capito. Abbi… - AvvenirediCal : Ripartono le attività in presenza dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria ?? Dal 2 settembre… - LaStampa : Possibilità di entrare a scuola già dalle 7,30; intervalli a rotazione dentro e fuori l'istituto (e per alcuni anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Istituto Banchi a scuola, il commissario Arcuri risponde al Sole: «Rispetteremo i tempi, sui contratti trasparenza nei termini di legge» Il Sole 24 ORE