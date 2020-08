Coronavirus nel Lazio, 2.412 i casi positivi. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di giovedì 27 agosto 2020) ‘Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso, di questi 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro ed in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L’indice RT decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0.42 dovuto ai casi importati e asintomatici. Buona la capacità di monitoraggio e di indagine sui contatti. Quadruplicato nell’ultima settimana il numero dei tamponi effettuati ai drive-in. Al Porto di Civitavecchia potenziato il drive-in con i test rapidi. Si ringraziano tutti gli operatori sanitari nonché la collaborazione di tutte le autorità interessate per lo straordinario lavoro. Per i test agli imbarchi verso l’isola siamo in attesa della firma dell’accordo di reciprocità con la Regione Sardegna e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: 'La pandemia rallenta nel mondo' #coronavirus - RaiNews : Sono stati eseguiti 560 test, nel sito operano 700 addetti tra operatori diretti e maestranze dell'indotto… - fattoquotidiano : 'IL PRESIDENTE COME STA?' Quando ieri mattina si è saputo che Flavio Briatore era risultato positivo al coronavirus… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus, in Puglia 51 nuovi casi su 3510 tamponi: quasi la metà nel Barese - avespartacus : RT @TerlizziLiveIt: Coronavirus: 51 casi oggi in Puglia, 22 nel Barese con due ospedalizzati -