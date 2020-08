Coronavirus: anche a Roma stanno arrivando i “super-spreader”, i positivi ‘contagiatissimi’: «La maggior parte arriva dall’estero» (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ultimo allarme sul fronte Coronavirus a Roma arriva da Pier Luigi Bartoletti, responsabile dell’Unità Speciale della Regione Lazio che sta gestendo i tamponi negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. «Negli ultimi giorni – spiega il medico – troviamo persone positive con una carica virale molto alta» ovvero con una capacità di contagiare molto più elevata. La maggior parte, spiega Bartoletti a Il Messaggero, sono persone provenienti dall’estero, sopratutto da “Spagna e Grecia”. Coronavius nel Lazio, i dati di oggi Oggi nel Lazio, che ha messo in campo recentemente una poderosa campagna di tamponi e contact tracing, sono stati registrati 152 nuovi casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche Cuba sperimenta un vaccino sull’uomo: “Non vogliamo dipendere da nessuno” La Stampa Coronavirus, aggiornamento (27/8): su oltre 10.300 tamponi 171 nuovi positivi in regione. Nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.385 casi di positività, 171 in più rispetto a ieri, di cui 95 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

Covid, contagiati cinque bimbi, il più piccolo ha 3 mesi

I bambini risultati positivi vivono tra Arezzo, Siena e Grosseto e sono rientrati da paesi esteri come Germania, Romania, India e Albania SIENA — Crescono ancora i bambini infettati dal Covid-19 in To ...

