Coronavirus: 441 casi in Corea Sud, massimi da 7 marzo (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - PECHINO, 27 AGO - La Corea del Sud registra un boom di nuovi casi di Coronavirus, avvicinando i massimi degli ultimi sei mesi: si tratta di 441 contagi, di cui 434 di trasmissione domestica, ... Leggi su corrieredellosport

you_trend : ?? #Coronavirus, 24 agosto 2020 • Attualmente positivi: 19.195 • Deceduti: 35.441 (+4, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - GiaPettinelli : Coronavirus: 441 casi in Corea Sud, massimi da 7 marzo - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Coronavirus: 441 casi in Corea del Sud, ai massimi dal 7 marzo: Da oggi il parlamento in lockdown dopo il contagio… - CretellaRoberta : Coronavirus: 441 casi in Corea del Sud, ai massimi dal 7 marzo: Da oggi il parlamento in lockdown dopo il contagio… - AntonellaStara3 : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Oltre 24 milioni di contagi nel mondo -