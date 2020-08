Chi è Kyle Rittenhouse, il 17enne che ha ucciso due manifestanti del BLM a Kenosha (Di giovedì 27 agosto 2020) Kyle Rittenhouse ha soli 17 anni, ma è accusato di aver colpito a morte due persone durante le proteste a Kenosha, nel Wisconsin. Ieri vi avevamo parlato del susseguirsi delle proteste nel Wisconsin. Le manifestazioni, che vanno avanti da giorni dopo l’ennesimo episodio di violenza ingiustificata della polizia degli Stati Uniti nei confronti di un … L'articolo Chi è Kyle Rittenhouse, il 17enne che ha ucciso due manifestanti del BLM a Kenosha NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

