Cecilia Rodriguez lascia Ignazio Moser per colpa di… Diletta Leotta (Di giovedì 27 agosto 2020) Continuano a circolare voci di gossip. Un argomento sempre molto caldo è quello riferito a Diletta Leotta, al centro delle notizie è entrata anche Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen: dietro la rottura tra Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser ci sarebbe proprio la bella giornalista sportiva. E’ quanto rivelato dal settimanale “Oggi”, la conduttrice di Dazn potrebbe essere la causa della crisi tra una delle coppie più chiacchierate. Le incomprensioni sarebbero nate a causa delle attenzioni da parte dell’ex ciclista nei confronti di Diletta. Moser avrebbe incontrato la Leotta in Costa Smeralda e “in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #CeciliaRodriguez lascia #IgnazioMoser per colpa di... #DilettaLeotta - - sportli26181512 : Diletta Leotta causa della rottura fra Moser e la sorella di Belen? FOTO: Ignazio Moser si è lasciato con Cecilia R… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dietro la rottura cè Diletta Leotta? - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio… - gossipblogit : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dietro la rottura c'è Diletta Leotta? - Romano19871 : RT @trash_italiano: Crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: c'entrerebbe anche Diletta Leotta! -