Caccia ai 3 mila potenziali “untori” passati dal Billionaire, ecco come le Asl setacciano i rientri dalle vacanze (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)Il Coronavirus ha preso d’assedio la Sardegna, con particolare predilezione, pare, per la costa che affaccia sulla Penisola. E adesso che le vacanze sono finite, verso la terraferma si dirigono i turisti che hanno cercato lo svago sul tratto costiero della Gallura del Nord-Est. Con il rischio di innescare catene di contagio nelle città di provenienza. L’ultimo dei focolai in terra sarda si è acceso nella patria di Flavio Briatore: 59 dipendenti del suo locale, il celebre Billionaire, sono risultati positivi. Lo stesso imprenditore si trova ricoverato al San Raffaele di milano. Ma il compito più difficile, adesso, è rintracciare gli oltre 3mila clienti che nella settimana di Ferragosto hanno visitato il club esclusivo. Molti di loro ... Leggi su open.online

zazoomblog : Caccia ai 3 mila potenziali “untori” passati dal Billionaire la missione impossibile delle Asl: tanti numeri di tel… - SoloCristy : RT @UtherPe: Lotta contro il tempo, è solo da marzo che le scuole sono chiuse ma che caxxo hanno fatto fino ad oggi? - mainox47 : RT @UtherPe: Lotta contro il tempo, è solo da marzo che le scuole sono chiuse ma che caxxo hanno fatto fino ad oggi? - ranaldo_m : Il fallimento di questo #Governo sul tema #scuola è gravissimo ed imbarazzante. Aspettiamo con ansia le #dimissioni… - lawetorder : RT @UtherPe: Lotta contro il tempo, è solo da marzo che le scuole sono chiuse ma che caxxo hanno fatto fino ad oggi? -

Ultime Notizie dalla rete : Caccia mila Caccia ai 3 mila potenziali “untori” passati dal Billionaire, ecco come le Asl setacciano i rientri dalle vacanze Open Scuole, a Genova mancano 109 aule: Municipi e presidi a caccia di spazi alternativi

Covid e soprattutto per trovare nuovi spazi per riportare in classe circa 25 mila minori genovesi, dalle scuole d'infanzia alle superiori. E ancora, mancano in tutto circa 109 aule per 1208 studenti .

Basilicata, condannato per violenza sessuale e rieletto a capo dell’azienda dei trasporti

Il presidente del consorzio che gestisce i trasporti pubblici della Basilicata è stato riconfermato al termine di un’assemblea quasi deserta. Si tratta di Giulio Leonardo Ferrara, nonostante una conda ...

Covid e soprattutto per trovare nuovi spazi per riportare in classe circa 25 mila minori genovesi, dalle scuole d'infanzia alle superiori. E ancora, mancano in tutto circa 109 aule per 1208 studenti .Il presidente del consorzio che gestisce i trasporti pubblici della Basilicata è stato riconfermato al termine di un’assemblea quasi deserta. Si tratta di Giulio Leonardo Ferrara, nonostante una conda ...