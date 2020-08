Billionaire, il viceministro Sileri: «Nomi falsi all’ingresso? La procura aprirà un’inchiesta» (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)«Rimango atterrito dal fatto che al Billionaire siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri». A intervenire sull’episodio del Billionaire è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, dopo le rivelazioni di questa mattina del Fatto Quotidiano, secondo cui nessun cliente entrato in contatto con Flavio Briatore – risultato positivo – e il suo staff sarebbe stato ancora rintracciato. Il barman del Billionaire positivo al Coronavirus ora è stato ricoverato in terapia intensiva«Gli ospiti del locale sembra avessero dato Nomi falsi. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in ... Leggi su open.online

