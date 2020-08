Atalanta Boga, i nerazzurri ci provano per l’esterno del Sassuolo (Di giovedì 27 agosto 2020) Atalanta Boga, i nerazzurri ci provano per l’esterno del Sassuolo. Nelle ultime ore c’è stata un’accelerata tra le parti Contatto diretto tra Atalanta e Sassuolo per il possibile acquisto di Jeremie Boga. Nelle ultime ore i nerazzurri si sono mossi in maniera concreta per l’esterno dei neroverdi, come riportato da Sky Sport. Ieri c’è stata infatti una telefonata tra il patron degli orobici Percassi e l’amministratore delegato dei neroverdi Carnevali. Al momento la richiesta rimane sui 40 milioni di euro, ma non sono ancora arrivate offerte particolari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

