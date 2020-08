Antonella Elia al GF Vip, le accuse di Fabio Testi: “Tra lei e Signorini…” (Di giovedì 27 agosto 2020) La recente “scalata” di Antonella Elia nei ranking di Mediaset, dal trionfo del GF invernale fino al ruolo da protagonista nell’ultimo Temptation Island, ha incuriosito in molti; in particolare, gli ormai ex colleghi e coinquilini hanno spesso espresso qualche dubbio e lanciato frecciatine avvelenate nei confronti dell’attrice, anche in virtù dei precedenti maturati nelle settimane passate all’interno della Casa. Dopo un’ormai celebre faida a distanza con Antonio Zequila, anche Fabio Testi si è espresso infatti polemicamente riguardo Elia, non mancando di fornire il proprio punto di vista sulla situazione. I dubbi di Fabio Testi sulla promozione di Antonella Elia al GF Vip: ... Leggi su velvetgossip

T0talD : RT @ilydm_: CHI SARÀ L'OPINIONISTA MIGLIORE DEL #GFVIP ? E PERCHÉ PROPRIO ANTONELLA ELIA? - T0talD : RT @MasterAb88: RECORD STORICO #TemptationIsland chiude al 28% di share con 4 milioni. È l'ascolto più alto del programma da quando è nato.… - T0talD : RT @magicawaitsforu: Gli italiani davanti alla tv mentre aspettano la vendetta di Antonella Elia: #TemptationIsland - T0talD : RT @Maria25760009: Qui per ricordarvi il momento più iconico della serata dopo Antonella Elia #TemptationIsland - zazoomblog : GF Vip ex gieffino contro Antonella Elia: ‘Tra lei e Signorini c’era un accordo lei era protetta’ - #gieffino… -